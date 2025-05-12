شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تمكين ذوى الإعاقة البصرية واجب وطنى وملتزمون بتطوير مدارسهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن ذوي الإعاقة البصرية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، مشددًا على أن تمكينهم ليس عملًا خيريًا بل واجب وطني تمليه قيم العدالة والمواطنة.

وقال محافظ القاهرة خلال مشاركته في منتدى "رؤية": "يسعدني أن أشارك في هذا الحدث الوطني الهام الذي يجسد التزام الدولة تجاه أصحاب الهمم، ونستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في حياة المكفوفين من خلال تطوير مدارسهم وتجهيز الفصول الدراسية بأحدث أجهزة برايل والتقنيات المساعدة".

وأضاف أن محافظة القاهرة تسعى إلى توسيع نطاق التطوير ليشمل مختلف الأحياء، بما يسهم في تيسير تنقل ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من الاندماج الكامل في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستظل شريكًا فاعلًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين دون استثناء.