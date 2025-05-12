شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: منتدى "رؤية" بداية لمسيرة نحو تمكين الشباب المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى مجدى، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن منتدى "رؤية" يمثل محطة مهمة فى مسيرة وطنية مستمرة، تقودها الدولة بقيادة سياسية واعية وآمنة، تؤمن بحقوق جميع فئات المجتمع وتضع أصحاب الهمم فى قلب عملية التنمية.

وأضاف مجدى خلال كلمته فى المنتدى: "المنتدى ليس مجرد عنوان، بل خطوة حقيقية نحو تحقيق رؤية متكاملة للتمكين، وقد حرصت وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تفتح المجال أمام الشباب المكفوفين للمشاركة الفاعلة فى المجتمع".

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية الفن والثقافة كأدوات قوية للدمج المجتمعى، موضحًا: "أدرجنا ذوى الإعاقة البصرية فى برامج الإبداع لأننا نؤمن أن الإبداع يمكن أن يكون ركيزة حقيقية للتمكين، ويمنحهم مساحة للتعبير والمشاركة".

واختتم كلمته مؤكدًا أن المنتدى ليس نهاية، بل بداية لطريق طويل نحو تحقيق دمج فعلى ومستدام، يضع الشباب من ذوى الإعاقة البصرية فى صدارة مشهد التنمية الشاملة.



