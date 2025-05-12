شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى "رؤية" لتسليط الضوء على النماذج الملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، منذ قليل، فعاليات منتدى "رؤية"، المنصة الوطنية الهادفة إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمبادرات الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشهد المنتدى مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المؤسسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كما شارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب رؤساء من منظمات المجتمع المدني الكبرى، فضلًا عن مجموعة من الشركاء التنمويين على المستويين المحلي والدولي.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجالات التعليم، التوظيف، والاندماج المجتمعي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والجهات الداعمة للتنمية الشاملة.



ومن المقرر أن تتضمن أبرز فعاليات المنتدى، عرض مشروعات طلابية مبتكرة قدّمها طلاب من مدارس النور وجامعة الجلالة، ولجنة نقاشية بعنوان "من التحدي إلى التمكين"، ناقشت سبل دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية، وفقرات فنية قدّمها أطفال مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة المنوفية.