الخليج 365: توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الملاحية وفقا لمعايير الجودة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الملاحية وفقا لمعايير الجودة

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توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الملاحية وفقا لمعايير الجودة وتعظيم قدرات قناة السويس

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