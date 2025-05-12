شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة لبحث تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شو دنيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي، في تنفيذ المشروعات التي من شأنها دعم صغار المزارعين.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الاقليمي رفيع المستوى لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات المقام حاليا بمدينة باري بايطاليا.

كما استعرض اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، استراتيجية عمل الفاو لدعم دول العالم في مجابهتها للافات العابرة للحدود، فضلا عن استعراض سبل الدعم اللازم لصغار المزارعين من خلال المشروعات التي تنفذها الفاو في مصر ودول اقليم الشرق الادني.

وأشار وزير الزراعة خلال اللقاء، إلى أن العلاقات التي تربط وزارة الزراعة في مصر، مع منظمة الاغذية والزراعة الفاو، علاقات جيدة، حيث يتمثل ذلك في العديد من المشروعات التي تنفذها الفاو في مصر، وما تشمله من انشطة ومجالات زراعية متعددة، والتي من بينها الدعم الفني لصغار المزارعين والتحول الرقمي والتنمية المستدامة ودعم المراة الريفية والشباب والتغيرات المناخية... إلخ.

وأكد فاروق إلى أهمية دعم الفاو لجهود التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة المصرية في ضوء المشروعات العملاقة في مجالات استصلاح الأراضي لزيادة المساحة الزراعية في مصر لتحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية، مشيرا الى اهمية ان تعمل الفاو كمظلة لنقل التكنولوجيا الزراعية الى دول القارة الافريقية في ضوء توافر الخبرات المصرية في الانشطة الزراعية المختلفة.

ومن جانبه اشار المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو إلى تميز علاقات مصر بمنظمة الفاو، وأن مصر تعد من الدول ذات التاريخ الطويل في مجال الزراعة لافتا إلى انه قد شرف بزيارة مصر عدة مرات كانت بدايتها في عام ٢٠١٩ عندما التقى بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، كذلك زار مصر في عام ٢٠٢٤ للاطلاع علي بعض نماذج المشروعات الناجحة التي نفذتها الفاو ببعض المحافظات في صعيد مصر بالمناطق الريفية لتبني التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة.

وأكد مدير عام المنظمة على دعم الفاو لصغار المزارعين لمواجهة التحديات البيئية ونقص الموارد والتي من بينها الزراعة في تجميعات زراعية بمنتج واحد وفقاً للمبادرة التي أطلقتها الفاو «بلد واحد منتج واحد» في عام ٢٠٢٢ والتي كانت مصر احدى تلك الدول التي شاركت بتلك المبادرة.

وفي نهاية اللقاء وجه مدير عام الفاو الدعوة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحضور المؤتمر العام لمنظمة الفاو في نهاية يونيو المقبل هذا العام، معربا عن تقديره لدعم وزارة الزراعة والدولة المصرية لانعقاد المؤتمر الدولي لمنظمة الفاو بنهاية العام الجاري في الاسبوع الثاني من ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن اجتماعات المؤتمر الدولي المقام حاليا بمدينة باري الإيطالية تنظمه منظمة الاغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام، وذلك في اطار التعاون مع دول اقليم الشرق الادني.

