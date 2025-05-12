شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الضغط العسكري سبب الإفراج عن الجندى عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخصوص الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر: "نحتضنه ونحتضن عائلته. تحقق ذلك بفضل ضغطنا العسكري والضغط السياسي الذي مارسه ترامب. هذا مزيج رابح".

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجندي الصهويني الأمريكي عيدان ألكسندر في خان يونس جنوب قطاع غزة، المحتجز منذ الخليج 365 من أكتوبر 2023.

وأكد جيش الاحتلال أن "الأسير عيدان ألكسندر بصحة جيدة".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" بعد تسليم ألكساندر للصليب الأحمر: "عيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة، يتم الإفراج عنه".

وأفرجت حماس عن "عيدان ألكسندر" دون إقامة أي مراسم علنية، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.