شكرا لقرائتكم خبر عن قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.. حريق يلتهم منزل رئيس وزراء بريطانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريق في منزل رئيس وزراء بريطاني، كير ستارمر الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في لندن، بحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية" التي أكدت إغلاق الشارع المتواجد به المنزل بالكامل.

ووصلت فرق الطوارئ إلى العقار الواقع شمال غرب العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء "كير" يؤجر منزل العائلة، وانتقل هو وزوجته فيكتوريا وأبناؤهما إلى شقة في 10 داونينج ستريت بعد الانتخابات في يوليو الماضي.

وهرعت فرق الإطفاء إلى منزل رئيس الوزراء بعد الساعة 1.11 صباحًا بقليل اليوم، حيث أكدت فرقة الإطفاء في لندن (LFB) أن "الأضرار" التي لحقت بالجزء الأمامي من المنزل أصبحت تحت السيطرة بحلول الساعة 1.33 صباحًا.

وتحقق شرطة العاصمة في الحريق، وقال متحدث باسم القوة إن الضباط تلقوا تنبيهًا في الساعة 1.35 صباحًا.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "لا يسعني إلا أن أقول إن رئيس الوزراء يشكر خدمات الطوارئ على جهودها، والأمر قيد التحقيق المباشر. لذا، لا أستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات".



ضباط التحقيق



سيارة المطافي



شرطي في محيط المنزل