شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر.. حماس تؤكد جاهزيتها لمفاوضات وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل قليل، عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية "عيدان ألكسندر"، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان اليوم الإثنين، إن "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية، ونؤكد أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم.

وأضافت: "نؤكّد جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزَّة"

وحثت حماس إدارة الرئيس ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة"، بحسب وصفها.

والجندى ألكسندر من مواليد نيوجيرسي في الولايات المتحدة، هاجر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي كجندي، وتم أسره من موقع كيسوفيم في 7 أكتوبر 2023.

وفي نوفمبر 2024، نشرت حماس مقطع فيديو يتضمن رسالة أمل من عيدان ألكسندر، يخاطب فيها عائلته والرئيس الأمريكي، كما نشرت في عشية عيد الفصح الأخير، تسجيل آخر له يتحدث فيه إلى حكومة الاحتلال قائلا: "قبل ثلاثة أسابيع، كانت حماس مستعدة لإطلاق سراحي ورفضت إسرائيل - لماذا ما زلت هنا؟".