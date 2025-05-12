شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: مصرع 13 شخصا فى انفجار أثناء التخلص من ذخيرة منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 13 شخصا مصرعهم إثر وقوع انفجار أثناء التخلص من ذخيرة منتهية الصلاحية في مقاطعة "جاوة الغربية" بإندونيسيا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن متحدث باسم الجيش الإندونيسي كريستومي سيانتوري قوله إن أفرادا من الجيش كانوا ينفذون عملية للتخلص من الذخيرة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال، التي كانت مخزنة في مستودع عسكري بمنطقة محمية بيئية في قرية "ساجارا" بمنطقة "جاروت"، عندما حدث انفجار ثم أعقبه وقوع انفجار ثاني.



وأضاف سيانتوري أن الحادث أدى إلى مقتل تسعة مدنيين وأربعة أفراد من الجيش، علاوة على إصابة عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المتحدث الإندونيسي أنه على الرغم من أن الموقع الذي تم فيه التخلص من الذخيرة هو أرض خالية بعيدة عن المناطق السكنية وتستخدم عادة لهذا الغرض، فإن السكان المحليين غالبا ما يتجمّعون لجمع المواد المعدنية المتبقية.



ولا يزال السبب وراء وقوع الحادث قيد التحقيق إذ يتم النظر فيما إذا كان قد تم اتباع تدابير السلامة خلال عملية التخلص من الذخيرة.