شكرا لقرائتكم خبر عن "تكرير البترول": وحدات الإصلاح تنقي البنزين من الشوائب والأملاح والمعادن والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المهندس السيد يوسف عباس رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول، عن مراحل إنتاج البنزين، قائلا:" البنزين أحد منتجات الخام البترولى، وهذه الشركة تعمل على إنتاج البنزين وغاز الأنابيب ووقود الطيران والسولار والمازوت".

وأضاف السيد يوسف عباس، خلال لقاء خاص مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، أن إنتاج الشركة يمثل حوالى 40% من إنتاج باقى المعامل أو إنتاج مصر، وهى شركة استراتيجية مملوكة بنسبة 100% للهيئة.

ولفت السيد يوسف عباس إلى أن البنزين يأتى من وحدات التقطير، ورقم الأوكتين الخاص به منخفض بأكثر من 50 أوكتين، فيتم وضعه فى وحدات الإصلاح والتى تتعامل مع البنزين بتنقيته من جميع الشوائب والأملاح والمعادن وأى رواسب، ثم يدخل على مفاعل، ولدينا كفاءات تتعامل معها، ولدينا كوادر بشرية ذو كفاءة عالية.