أخبار مصر.. الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجموعة البنك الأفريقى للتنمية بحضور رانيا المشاط.. ويؤكد: نقدّر دور رئيس البنك الأفريقى فى توفير التمويل لتحقيق التنمية بالقارة

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أعرب عن تقدير مصر لجهود رئيس البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز دور البنك وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأفريقية خلال فترة ولايته التي امتدت لعشر سنوات، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكداً على استمرار دعم مصر للبنك، بما في ذلك التعاون مع رئيسه المقبل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارتين. وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار أقليميا ودوليا وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار أقليميا ودوليا أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى، من خلال نهج دبلوماسى مسؤول يرتكز على التهدئة والحوار والحلول السلمية للنزاعات. نائب رئيس الوزراء: تنفيذ 1255 مشروعا صحيا بتكلفة 215 مليار جنيه آخر 9 سنوات أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 1255 مشروع في القطاعي الصحي خلال آخر 8 أو 9 سنوات بتكلفة 215 مليار جنيه. رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، وعدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب. بدأت وزارة العمل، أمس الأحد، فى فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء ، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة " بالمملكة العربية السعودية، وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج . وزير الرى: استمرار تطهيرات الترع والمصارف وصيانة المنشآت المائية عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام، والتي تتزامن مع دخول فتره أقصي الاحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعة الأرز بها . سحب الصندوق السيادى النرويجى - أكبر صندوق سيادى فى العالم- جميع استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية المتخصصة فى توزيع الوقود والطاقة فى إسرائيل، نظراً لامتلاكها وإدارتها بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية. سعر الذهب يسجل أكبر انخفاض يومى خلال شهر.. وعيار 21 يسجل 4575 جنيها تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع بأكثر من 100 جنيه وقت نشر هذه السطور ليسجل الذهب أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهر، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي هبوطا خلال مستهل التعاملات الأسبوعية هبوطا بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3218 دولاراً للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3325 دولار ليخسر أكثر من 100 دولار. الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة سعر الذهب يسجل أكبر انخفاض يومى خلال شهر.. وعيار 21 يسجل 4575 جنيها أكبر صندوق سيادى بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات وزير الرى: استمرار تطهيرات الترع والمصارف وصيانة المنشآت المائية فرص عمل للأطباء فى السعودية براتب يصل لـ 12 ألف ريال شهريا.. رابط التقديم وزير التعليم يشدد على عدم السماح بوجود أو استخدام أى وسائل غش بالامتحانات نائب رئيس الوزراء: تنفيذ 1255 مشروعا صحيا بتكلفة 215 مليار جنيه آخر 9 سنواتمجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

مجلس الوزراء: نستهدف تحويل 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي