شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يلتقى بعناصر من حماس لتسلم الجندي عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن فريقا من هئية الصليب الأحمر الدولي، يتجه إلى نقطة للقاء عناصر من حركة حماس لتسلم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

الجندى ألكسندر من مواليد نيوجيرسي في الولايات المتحدة، هاجر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي كجندي، وتم أسره من موقع كيسوفيم في 7 أكتوبر 2023.

وفي نوفمبر 2024، نشرت حماس مقطع فيديو يتضمن رسالة أمل من عيدان ، يخاطب فيها عائلته والرئيس الأمريكي، كما نشرت في عشية عيد الفصح الأخير، تسجيل آخر له يتحدث فيه إلى حكومة الاحتلال قائلا: "قبل ثلاثة أسابيع، كانت حماس مستعدة لإطلاق سراحي ورفضت إسرائيل - لماذا ما زلت هنا؟".

بدوره قال مسؤول إسرائيلي، إن حماس ستسلم ألكسندر إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لا يُتوقع أن تقيم حماس مراسم إفراج.

بذكر أنه بعد تسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، لممثلي الصليب الأحمر، سيتم نقله إلى قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، ومن هناك إلى منشأة تابعة للجيش في قاعدة رعيم.