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الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور

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  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 1/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 2/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 3/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 4/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 5/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 6/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 7/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 8/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 9/10
  • الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال.. صور 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الإثنين، 12 مايو 2025 05:04 م

فى إطار حرص مصر على تدعيم القدرات الأمنية للدول الشقيقة، لاسيما القدرات اللوجيستية والتدريبية والفنية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء بدولة الصومال باحتياجاتهم من الملابس الشرطية لبناء قدراتها الأمنية، فقد وجهت وزارة الداخلية عدة شحنات من الزى الشرطى المقدمة من الوزارة إلى دولة الصومال الشقيقة، فى إطار المساهمة فى دعم المنظومة الشرطية لديها.

 

من جانبهم، أعرب الأشقاء بدولة الصومال عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة لدعمهم خاصة فى المجال الأمنى، والذى يمتد إلى منح تدريبية ودعم لوجستى لزيادة قدرات وكفاءة الكوادر الأمنية بالصومال تأتى هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والصومالى والجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار هناك.

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الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية إلى الصومال

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الداخلية ترسل ملابس شرطية إلى الصومال

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الداخلية ترسل شحنات ملابس شرطية للصومال

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الداخلية ترسل الملابس الشرطية للصومال

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الداخلية ترسل ملابس شرطية إلى الصومال

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شحنات من الملابس الشرطية

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جانب من شحنات الملابس الشرطية

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الداخلية ترسل شحنات من الملابس الشرطية للصومال

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شحنات من الملابس الشرطية 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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