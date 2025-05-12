شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستقبل سفير اليابان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير/ فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، في العديد من الملفات، موضحا التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بشأن دراسات تأثيرات استعمالات الأراضي بالقاهرة الكبرى لدراسة أوجه التنمية والتطور المستدام المؤثر على التنمية العمرانية لهذه المنطقة وأثرها، بجانب التطلع لتعزيز التعاون بملفات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون بين الشركات المصرية واليابانية، لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال المياه والصرف والتحلية، للتعظيم من المنتج المحلى من المعدات والمستلزمات اللازمة لتلك المشروعات.

واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات السكنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، لتعظيم الاستفادة منها، ومنح الحوافز والتيسيرات لدعم وتشجيع الاستثمار.

وأعرب السفير/ فوميو إيواي عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية ومدن الجيل الرابع، نظراً لما تمتكله الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى تلك المجالات، مشيداً بالتجربة العمرانية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، سواءً في مجال تنمية المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بشأن الملفات المطروحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.