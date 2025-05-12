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ترامب: استعد لزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط

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ترامب: استعد لزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يستعد لزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط، قائلا: "سأتوجه إلى المنطقة لزيارة 3 دول وهي وقطر والإمارات".

أضاف ترامب في كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "أشكر ستيف ويتكوف على جهده في صفقة تسليم عيدان ألكسندر، والحوثيون أوقفوا هجماتهم ضد سفننا"، مشددا على عدم السماح باستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تابع ترامب: "أعدنا ضبط العلاقات التجارية مع الصين واتفقنا معهم على تعليق الرسوم الجمركية لـ90 يوما، لكن اتفاقنا مع الصين لا يشمل الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمونيوم".

وأكمل الرئيس الأمريكي: "صراع الهند وباكستان كان من الممكن أن يتحول لحرب نووية، والقيادتان الهندية والباكستانية تحلتا بالحكمة لوقف القتال، وتوصلنا لوقف فوري لإطلاق النار بين الهند وباكستان".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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