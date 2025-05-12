شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أكدت لترامب تطبيق مقترح ويتكوف لإطلاق سراح باقي المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة تطبيق مقترح ويتكوف لإطلاق سراح باقي المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء استجاب لطلب واشنطن بإرسال وفد التفاوض غدا إلى الدوحة، مضيفا أن نتنياهو قدم الشكر لترامب على جهوده في إطلاق سراح ألكسندر عيدان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفد من عائلات المحتجزين يتوجه لواشنطن الخميس للقاء مسؤولين أمريكيين.