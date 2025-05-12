شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025-26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطاً مكثفاً فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الزراعة يكلف "الأقنص" رئيسا لهيئة الخدمات البيطرية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره القطرى حول اتفاق غزة

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) 2025/ 2026

وزير العمل يعلن فرص عمل بالمقاولات فى السعودية بمرتبات تصل لـ6500 ريال شهريا

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"

وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق جيل جديد من الجامعات لدعم رؤية مصر 2030

وزارة التعليم: تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية

وزارة التموين تستعد لطرح الخراف الحية بالشوادر خلال أيام

الصحة تنظم ورشة لتدريب مثقفى القاهرة والجيزة على التوعية بمرض "الثلاسيميا"

كامل الوزير: لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض