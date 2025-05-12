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السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى

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  • السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى 2/4
  • السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى 3/4
  • السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 12 مايو 2025 04:56 م

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفاً واحداً: أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر. أثق أن كل عضو في هذا المجلس سيكون إضافة حقيقية في مسيرتنا نحو توسيع أثر العمل الإنساني، وبناء مجتمع أكثر رحمة وتضامن .

 

 

 

 

 

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