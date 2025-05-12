شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: تنفيذ 1255 مشروعا صحيا بتكلفة 215 مليار جنيه آخر 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 1255 مشروع في القطاعي الصحي خلال آخر 8 أو 9 سنوات بتكلفة 215 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء أمس الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الأقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال وزير الصحة، إنه خلال السنة المالية 2024/ 2025، بلغ عدد المشروعات 352 مشروعا بتكلفة حوالي 108 مليارات جنيه، ومن بينها مشروعات جاري تنفيذها، وموزعة على جميع المحافظات.

وأوضح أنه في ديوان عام الوزارة من أول يوليو 2024 حتى شهر مايو 2025، في موضوع قوائم الانتظار، هنآك 740 ألف حالة استفادت بتكلفة 4،1 مليار جنيه، وبالنسبة للعلاج على نفقة الدولة صدر 3.2 مليون قرار استفاد منها 2 مليون مواطن بتكلفة 22 مليار جنيه.

وتابع الوزير: "التكلفة جزء منها مخصص من وزارة المالية وجزء تعزيز من المالية على مدار السنة، حيث كان مخصصاً حوالي 9 مليارات جنيه، ووزارة المالية تقوم بتعزيز المخصصات بمبالغ إضافية في حالة وجود عجز وفجوة".

وبالنسبة للمبادرات الرئاسية، قال نائب رئيس الوزراء إن هناك عددا كبيرا جدا من المبادرات استفاد منها ما يقرب من 47 مليون مواطن بتكلفة 1،8 مليار جنيه، مثل المبادرات الخاصة بفيروس سي وسوء التغذية، وضعف السمع والامراض الوراثية والسمنة والضمور العضلي وفحص المقبلين على الزواج، وغيرها، وتحتاج إلى دعم للاستمرار في تقديم الخدمات.

وبخصوص القوافل العلاجية، أشار عبد الغفار، إلى دعم وزيادة عدد القوافل، وبلغ عددها 1684 قافلة علاجية تقدم حوالي 4 مليون خدمة بحوالي 161 مليون جنيه.

كما لفت إلى أن هناك 728 مستشفى، و5426 وحدة رعاية أساسية، وأن هناك خطة ودراسة للتطوير ويتم إعداد المنظومة لمراحل متقدمة، وفي نفس الوقت عمليات إحلال وتجديد، ومشروعات التطوير دائمة وغير متوقفة على محافظة واحدة ولكن في كل محافظات مصر، مشيراً إلى أن وحدات الرعاية الأساسية أهم كثيرا من المستشفيات لأنها تخدم قطاع عريض من المواطنين.