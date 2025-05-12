شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انفجارات فى شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعى إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 12 مايو 2025 01:00 م
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "انفجارات في شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي".
دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أسابيع، لا سيما وأن حياة 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على المحك.
فيما أعلنت حركة حماس، الإفراج عن المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر - آخر محتجز أمريكي على قيد الحياة لديها في غزة - اليوم الاثنين.
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