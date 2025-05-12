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القاهرة الإخبارية: انفجارات فى شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعى إسرائيلى

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القاهرة الإخبارية: انفجارات فى شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعى إسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 12 مايو 2025 01:00 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "انفجارات في شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي".

دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أسابيع، لا سيما وأن حياة 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على المحك.

فيما أعلنت حركة حماس، الإفراج عن المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر - آخر محتجز أمريكي على قيد الحياة لديها في غزة - اليوم الاثنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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