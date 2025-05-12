شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من ملفات العمل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد استعرض مؤخرا جوانب مبادرة " الرواد الرقميون".

وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم في عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وتمنح المبادرة كلاً من الدراسة العلمية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًاً ودولياً ــ في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.