شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن فرص عمل بالمقاولات فى السعودية بمرتبات تصل لـ6500 ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل في المملكة العربية السعودية، في شركة للمقاولات العامة، وذلك على مهن مختلفة، وذلك براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص عبارة عن:

" عدد 6 " حدادين -برادين – لحامين، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7سنوات.

" عدد 1 " مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي - خبرة 12 سنة.

" عدد 1 " مشرف عام تركيبات / إنذار حريق، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات -خبرة 12 سنة.

" عدد 3 " فني تركيبات كهربائية وشبكات، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في الأمن الصناعي - خبرة 7 سنوات.

" عدد 3 " فني تركيبات صاج، وفني تبريد ، على أن يكون حاصل على شهادة فنية - خبرة في التركيب والصيانة.

" عدد 3 " سباك أعمال صحية، خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي.

" عدد 5 " نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والانشائية.

" عدد 3 " حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية.

" عدد 5 " عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ..أن شروط ومميزات الفرص هي:

- إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يوم.

- تذكرة طيران، ذهاب وعودة.

- تتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد.

- توجد مكافآت سنوية، ومكافأة حسن أداء، طبقا لسياسة الشركة.

- تطبق سياسة حوافز الشركة، وإضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية.

- عقد عمل موثق في منصة قوى.

- تأمين طبي شامل.

- مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي.

على أن يكون التقديم من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام ، والتقديم طبقا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي : [email protected]