شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوى لآداب عين شمس حول العلوم الإنسانية وتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الآداب بـ جامعة عين شمس بعنوان "العلوم الإنسانية والاجتماعية: دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرعاية وحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان كامل متولي عميد الكلية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.



فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الآداب بـ جامعة عين شمس

فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية المحاور المطروحة للمناقشة، واصفةً العلوم الإنسانية والاجتماعية بأنها "أحد أهم الأدوات لمعالجة قضايا المجتمع وتقويمها"، مشيرةً إلى دور الدراما المصرية كنموذج مؤثر في نشر الثقافة ومناقشة الظواهر الاجتماعية، حيث "تدخل كل بيت وتُشكل وعي الجمهور"، كما تمنت أن تخرج جلسات المؤتمر، التي تستمر على مدار يومين، بحلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع.

من جانبه، قدم الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الشكر لإدارة الجامعة والكلية على الدعوة، معتبرًا المؤتمر خطوةً لـ"إعادة المكانة الحقيقية للعلوم الإنسانية"، خاصةً في ظل دورها الحيوي فى مواجهة التحديات المجتمعية.

فيما أكد الدكتور هشام عزمي ، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ، أن بداية مسيرته الأكاديمية كانت فى الكلية كمعيد وأن كلية الآداب وجامعة عين شمس يعدان رافدين من روافد العلم ومنارة له حتى قبل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن "الملكية الفكرية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة"، ودعا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية حماية الإرث الفكري والإبداعي من خلال نشر مفهوم الملكية الفكرية .

وأوضحت الدكتورة حنان كامل عميد الكلية أن التطور التكنولوجي المتسارع فرض تحولات جذرية على العلوم الإنسانية، مما دفع الكلية إلى تحديث برامج الدراسات العليا، وإعادة هيكلة اللوائح الدراسية، لمواكبة "الاقتصاد المعرفي الجديد"، مشددةً على سعي الكلية لبناء خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، وليس مجرد "عبء على المجتمع"، بل شريكًا فاعلًا في الاستثمار البشري.

يُذكر أن المؤتمر يهدف عبر جلساته إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للعلوم الإنسانية في تحليل السلوك البشري والبنى الاجتماعية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي كمحرك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم المؤسسات التعليمية لتصبح ركيزةً في صياغة مستقبل المجتمعات.