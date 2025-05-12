شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بالتجارة الداخلية لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع عقود شراكة مصرية سعودية مع شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة - مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.

ووقع العقود العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والدكتور بندر حموه رئيس مجلس إدارة شركة بنده مصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة المملكة العربية السعودية بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وعبد الله الصبّان نائب رئيس مجلس الإدارة شركة بندة العالمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الإمداد والتوزيع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور بندر حموه أن مجموعة بنده تضع السوق المصري في مقدمة أولوياتها الاستثمارية، معربًا عن تقديره للدور الحيوي لوزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما شدّد على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة، ودعم المبادرات الحكومية الرامية لتحسين كفاءة سلسلة الإمدادات.



مراسم توقيع عقود شراكة مصرية سعودية

وأشار العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الى أهمية التعاون المشترك بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة بنده مصر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، بما يخدم المواطن المصري ويدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام .

الجدير بالذكر أن شركة بنده مصر بدأت نشاطها في مصر عام 2015 بافتتاح أول فرع بمدينة 6 أكتوبر، ثم توسعت بافتتاح 6 افرع على مدار 9 سنوات، وصولًا إلى تجديد 7 فرعي الشركة بمدينة نصر والعبور بإجمالي استثمارات تجاوزت نصف مليار جنيه.