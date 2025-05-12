شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 2745 طن عامة ويشهد تداول 21 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57043 طن تشمل: 14827 طن يوريا و 4483 طن أسمنت معبأ و 3960 طن مولاس و 2728 طن كلينكر و 1340 طن كسب عباد و 29705 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2745 طن تشمل: 800 طن حديد و 480 طن ذرة و 664 طن ابلاكاش و 2515 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 801 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 880 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2016 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20336 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50167 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5517 حركة .



