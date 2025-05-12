شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 2745 طن عامة ويشهد تداول 21 سفينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 12 مايو 2025 12:16 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57043 طن تشمل: 14827 طن يوريا و 4483 طن أسمنت معبأ و 3960 طن مولاس و 2728 طن كلينكر و 1340 طن كسب عباد و 29705 طن بضائع متنوعة.
بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2745 طن تشمل: 800 طن حديد و 480 طن ذرة و 664 طن ابلاكاش و 2515 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 801 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 880 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2016 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20336 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50167 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5517 حركة .
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