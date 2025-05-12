شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعلن قواعد الامتحانات للترم الثانى للعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية - الكلية التكنولوجية بالقاهرة عن موعد بدء الاختبارات النظرية اعتبارًا من يوم 13 مايو من الشهر الحالي.

وأوضحت الجامعة قواعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، الذي أوضح أن الجامعة تسعى للتيسير على الطلاب ووضع قواعد منظمة من أجل ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وعادل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، أن قواعد الامتحانات من شأنها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق الانضباط والنظام لضمان سير الامتحانات بسلاسة، ومنع الفوضى أو التشتت داخل قاعة الامتحان، وذلك للحد من الغش، نظرًا لوجود قواعد واضحة تحد من فرص الغش، وتحقق مصداقية التقييم، لأنه عندما تُطبَّق القواعد بدقة، تصبح نتائج الامتحانات أكثر موثوقية في قياس المستوى الحقيقي للطلاب، وأشار إلى أنه تم عقد لجنتين لإعداد ورق الإجابة وتحديد متطلبات كل مادة وتم عقد لجنة لسير الإمتحانات ومتابعة إنتظام السير من خلال الملاحظين والمراقبين.

وأشار الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية التكنولوجية بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن قواعد الامتحانات تتضمن عدم وجود الطلاب داخل لجنة الامتحان قبل موعد بدء الامتحان، وعدم دخول أي طالب أو طالبة للامتحان بعد التوقيت المحدد لبدء الامتحان إلا بعد الرجوع لرئيس الكنترول أو من ينوب عنه لتحديد أسباب التأخير وكتابة تعهد من الطالب بعدم تكرار التأخير.

ويقوم الطالب بتسليم كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي للمراقب عند تسجيل الحضور داخل اللجنة، واستلامه بعد الانتهاء من الامتحان مع تسليم كراسة الإجابة. كذلك، يمنع حمل أي مذكرات أو كتب أو أوراق بها مادة علمية داخل لجنة الامتحان، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول أو الآلات الحاسبة المبرمجة أو التابلت أو الأجهزة الذكية داخل لجان الامتحانات. في حالة اصطحاب أي من هذه الأجهزة، حتى وإن كان مغلقًا داخل لجنة الامتحانات، يتم إخراج الطالب من اللجنة ويلغى امتحانه في المادة مباشرةً باعتبار أن هذه الأجهزة أدوات للغش.

كذلك يجب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة في حالة وجود ورقة إجابة، وجداول البيانات (Datasheet)، والآلات الحاسبة، أو أي أدوات أخرى، مع الالتزام بالهدوء أثناء دخول قاعة الامتحان وأثناء تأدية الامتحان، وإلا يعتبر ذلك إخلالًا بنظام وقواعد الامتحان ويعرض الطالب للعقوبة.

وعلى الطالب كتابة الاسم كاملاً ورقم الجلوس والقسم العلمي وبيانات المقرر وتاريخ الامتحان في الأماكن المخصصة بغلاف كراسة الإجابة في بداية الوقت. ولايسمح بالخروج من لجنة الامتحان قبل مضي نصف الوقت. وكذلك لا يسمح بالخروج خلال الخمسة عشرة دقيقة الأخيرة من الامتحان تنظيمًا لعملية استلام كراسات الإجابة.

كما تتضمن القواعد ضرورة توقيع الطالب على كشف الحضور في بداية اللجنة، والتأكد من توقيعه في خانة الانصراف بعد تسليم ورقة الإجابة. ويمنع تجمع الطلاب في أدوار اللجان قبل وأثناء أو بعد الانتهاء من الامتحان للحفاظ على هدوء لجان الامتحانات.