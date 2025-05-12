شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنشاء ورشة صيانة جرارات GE.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

أنشأت وزارة النقل ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح ( 9.5 فدان ) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل

وتم إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 10 ورش جديدة )

كما تاتي في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة و التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

و تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لاجراء اعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الامريكية بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم افضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية

والورشة جاري امدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية و يتوافر بها اطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة الى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الامريكية خاصة وانه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر