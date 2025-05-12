شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الصف ينشئ ساحة انتظار لسيارات النقل الثقيل لمنع وقوفها على طريق 21 والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مركز ومدينة الصف رفع الإشغالات والأكوام الصلبة وتمهيد أكثر من 3 أفدنة في المساحة الواقعة على طول طريق 21 الصف حلوان والواقعة شرقه مباشرة، وذلك من أجل تحويلها لجراج عمومي وساحة انتظار لسيارات النقل الثقيل التي تقف على جاني الطريق أمام قريتي الجمال وغمازة الصغرى، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

وينفذ المركز تحت إشراف الدكتور مهندس فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، ساحة انتظار للسيارات بالوحدة المحلية بالأقواز، وذلك بداية من قرية المنشي وحتى عزبة الجمال.

وتهدف الأعمال إلى توفير أكبر جراج عمومي داخل مركز ومدينة الصف من أجل رفع جميع المخلفات والإشغالات على طريق 21 بنطاق الوحدة المحلية بالأقواز وخاصة سيارات النقل الثقيل التي تقف على جانبي الطريق أمام قريتي عزبة الجمال وغمازة الصغرى، والتي تتسبب في تضييق الطريق 21 الصف حلوان وإشغاله ما يتسبب في كثرة وقوع الحوادث.

ويشارك في إنشاء ساحة الانتظار 4 حفارات و6 قلابات كبيرة و2 لودر والعديد من المعدات التابعة لمركز ومدينة الصف، وذلك تحت إشراف عصام الجمال، معاوية البحيري، طارق السمان، نواب رئيس مركز ومدينة الصف، ومتابعة المهندس عمر الدريملي رئيس الوحدة المحلية بالأقواز، وفريق العمل بالوحدة،



رفع الإشغالات والأكوام الصلبة المتراكمة على جانبي طريق 21 الصف حلوان



رفع الإشغالات والأكوام الصلبة الواقعة على طول طريق 21 الصف حلوان



رفع الإشغالات والأكوام الصلبة على جانب طريق 21 الصف حلوان



رفع الإشغالات والأكوام الصلبة على طول طريق 21 الصف حلوان