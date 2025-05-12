شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصروفات المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم على 11 مدرسة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد سداد المصروفات الدراسية على النحو التالى: في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025– 2026 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى: السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر ومتاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2025 – 2026، سيكون على النحو التالى:

- قيمة المصروفات هى 18650 جنيه ( ثمانية عشر الفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.).

يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية وإذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول وإذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في 11 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة.

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 ويستمر لمدة 30 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg

ويشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ونوهت الوزارة عن أن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع-الكرما سيتي.

وجدير بالذكر أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستند إلى أنشطة “التوكاتسو”، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

وتتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشمل فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.