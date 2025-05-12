شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة التنمر تعريفها وأسبابها وطرق الوقاية.. سلسلة ندوات لجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الإدارة المركزية للنشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان سلسلة ندوات تثقيفية توعوية لطلاب وطالبات الكليات داخل الحرم الجامعي و تدور حول عنوان (ظاهرة التنمر تعريفها وأسبابها وطرق الوقاية والعلاج)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

ويعد التنمر أحد أشكال العنف الذي يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد ضد فرد آخر أو مجموعة من الأفراد وإزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.

ويأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الشخص المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل شخص ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

ويقوم عدد من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال بإلقاء المحاضرات على الطلبة والطالبات بكليات الحرم الجامعي لشرح مفهوم التنمر وتوعيتهم بأشكاله وطرق الوقاية والعلاج وتناوله من الناحية النفسية والإجتماعية والإنسانية والدينية والقانونية.

وأولت الدولة اهتماماً بالغًا بوعي الطلاب وتعريفهم بخطورة هذه الظاهرة وذلك على مستوى كافة المؤسسات التعليمية بكافة أنحاء الجمهورية حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تطفو على سطح النسيج المجتمعي، ويتم استكمال تلك الندوات حتى النصف الأول من شهر مايو 2025.

جاء ذلك تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الأستاذة نشوه علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط الاجتماعي و الرحلات.