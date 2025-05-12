شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بوسط البلد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة لرفع الإشغالات بمنطقة وسط البلد، حيث تم رفع إشغالات المقاهى خلف النادى الدبلوماسي بوسط القاهرة،

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

