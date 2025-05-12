شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستضيف الندوة التعريفية للمشروع الوطني للقراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المكتبة المركزية الندوة التعريفية لمنافسة القارئ الماسي لطلاب جامعة حلوان، ضمن منافسات المشروع الوطني للقراءة التي تنظمها مؤسسة البحث العلمي بمناسبة انطلاق الموسم الخامس تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويأتى ذلك من منطلق اهتمام المكتبة المركزية بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي لكي تصبح جزءً فاعلًا من هذا المشروع الذى يهدف لتنمية الوعي والمعرفة دعمًا لطلاب الجامعة الشغوفين بالقراءة والمعرفة.

واستعرضت الندوة التعريف بالمشروع الوطنى للقراءة ،أهدافه، وشروط المشاركة، وجوائز المسابقة التي يأتي في مقدمتها جائزة مليون جنيه مصري للفائز الأول، بالإضافة إلى التعريف بمنافسة القارئ الماسي التى تختص بالتنافس بين جميع طلبة الجامعات المصرية لدعم أنشطة القراءة والمعرفة بين طلاب الجامعات.

وتضع جامعة حلوان على رأس أولوياتها دعم الثقافة والوعي، فالمعرفة هي حجر الأساس لبناء الإنسان، ومثل هذه المشاريع الوطنية تفتح أمام شبابنا آفاقًا جديدة نحو التفكير النقدي والإبداعي.

وذلك بحضور نخبة مميزة من مؤسسة البحث العلمي الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي والدكتورة شيماء عزباوي ومحمد السيد.

وحضور هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وفريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث وأشرف إمام حافظ المنسق العام للمشروع الوطنى للقراءة لجامعة حلوان ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالإضافة لمنسقى النشاط الثقافي لكليات الجامعة وسط إقبال كبير من الطُلاب على المشاركة بالإضافة لحضور الفائز من جامعة حلوان مصطفى عبد السميع عبدالمجيد حداد الطالب بكلية الطب الفائز بإحدى جوائز الموسم الرابع للمشروع الوطنى للقراءة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.