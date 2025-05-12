شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعي تخصص 5 ملايين جنيه لدعم 44 وحدة علاج طبيعي بوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن موافقة مجلس إدارتها بالإجماع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 مايو 2025 على تخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيه لدعم 44 وحدة علاج طبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي النقابة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها خلق فرص عمل للأطباء حديثي التخرج في مجال العلاج الطبيعي، وتعزيز التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق خدمات العلاج الطبيعي وإتاحتها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر لمهنة العلاج الطبيعي والجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذا الدعم في تجهيز وحدات العلاج الطبيعي بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



