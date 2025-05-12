شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تستعد لطرح الخراف الحية بالشوادر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ عيد الأضحى المبارك 2025، حيث ستوفر توفير كميات كبيرة من الخراف الحية للأضاحي من خلال انشاء شوادر بالمحافظات المختلفة كما سيتم توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة في ظل نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

ويأتي ذلك فيه الوقت الذى وجه فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وبيض المائدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.