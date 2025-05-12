شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من حماس: تم إبلاغنا بتعليق إسرائيل عملياتها بغزة بسبب عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن "أ ف ب" عن مصدر مقرب من حماس إنه تم إبلاغ الحركة بتعليق إسرائيل عملياتها في غزة تمهيدا لتسليم عيدان ألكسندر.

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر - آخر محتجز أمريكي على قيد الحياة لديها في غزة - اليوم الاثنين.

وُلد ألكسندر - 21 عامًا - ونشأ في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وكان يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما احتجزته حماس، 7 أكتوبر2023

ومن جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن ألكسندر.