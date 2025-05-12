شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن 45 فرصة عمل جديدة بالأردن بمرتبات تصل إلى 500 دينار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 45 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في شركات كبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، تشمل عدة مجالات متنوعة، من بينها: النشاط الزراعي، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، قطاع التصدير.

وأوضحت وزارة العمل، أن الراتب الشهري يبدأ من 290 حتى 500 دينار أردني، حسب طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة، هى:

1- عدد 15 عامل زراعة نخيل.

2- عدد 8 عمال زراعة ورعاية نخيل.

3- عدد4 عمال تربية مواشي.

4- عدد 4 عمال إنتاج سجاد.

5- عدد3 عمال رخام.

6- عدد2 عمال إنتاج ألبان.

7- عدد2 عمال إنتاج بلاستيك.

8- عدد1 نجار أثاث.

9- عدد1 عامل إنتاج غذائي.

10- عدد 1 حداد.

11-عدد 4 ترزي حريمي.

· مواعيد التقديم: يبدأ من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام فقط.، عبر الرابط التالي، ووفقًا للشروط المرفقة على الموقع:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index