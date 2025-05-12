شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للأطباء فى السعودية براتب يصل لـ 12 ألف ريال شهريا.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الأحد، فى فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء ، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة " بالمملكة العربية السعودية، وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن:

- عدد طبيب استشاري جهاز هضمي.

- عدد طبيب استشاري مخ واعصاب.

وأضافت: أن الراتب يصل إلى 12 ألف و145 ريالا سعوديا كل شهر، بالاضافة إلى 400 ريال بدل انتقال.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن من الشروط ألا يزيد السن عن 55 سنة ، وخبرة يشترط أن يكون استشاري ، وأن السكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأحد الموافق 11-5-2025 ، ولمدة يومين ، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي :[email protected]