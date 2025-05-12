شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه العمانى والإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

أجري د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع كل من "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان،و "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، أمس الأحد.

تناول الوزير عبد العاطى تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الإيراني، والتي استضافتها مسقط أمس، حيث اطلع على آخر مستجدات المباحثات بين الجانبين.

وثمن الوزير عبد العاطي التزام الجانبين الأمريكي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة العمانية فى هذا الإطار، مُجدداً دعم مصر الكامل للمبادرات الرامية إلى التوصل لحلول سلمية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، معربا عن التطلع لأن تفضي تلك المفاوضات إلي تقريب وجهات النظر، بما يسهم في خفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

وتبادل الوزير عبد العاطى الرؤى مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الامريكى للشرق الأوسط بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والتطورات فى كل من غزة وأوكرانيا.