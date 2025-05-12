شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توريد 11 ألف طن جبس زراعي لـ"تحسين الأراضى" لدعم المزارعين في تحسين التربة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بإنتهاء أعمال شراء كمية بلغت 11 ألف طن من الجبس الزراعي لدعم المزارعين في أعمال تحسين التربة، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات.

يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرار جهود الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفقا للتقرير أشار درويش أن هذه الكمية تمثل دفعة أولى من عمليات الشراء والتوريد، حيث من المقرر توريد الكميات اللازمة تباعاً للمساهمة أعمال تحسين التربة، وتحسين خواصها، وزيادة خصوبتها لدعم المزارعين في تحسين الإنتاجية.

وأكد رئيس جهاز تحسين الأراضي، على أهمية الجبس الزراعي، والذي يمتاز برخص ثمنه وجودتع العالية، فضلا عن سهولة استخدامه مقارنة بالمحسنات الأخرى، لافتا إلى قدرته على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيماوية وزيادة نفاذية التربة للماء وزيادة جودة تهويتها مما يؤدى الى سهولة اختراق جذور النباتات ويساعد ذلك على زيادة الكائنات الدقيقة بالتربة والتى تقوم بتثبيت النيتروجين .

أشار درويش إلى أن الجبس الزراعي يساهم أيضا في علاج مشاكل الاراضى القلوية التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والمعروف بقيامه بهدم بناء الاراضى حيث يعمل الجبس الزراعى على طرد الصوديوم واحلال الكالسيوم محله وتحسين بناء الارض، كما أنه يحافظ أيضا على الاراضى الزراعية من التصحر بتحسين خواصها الكيماوية والفيزيائية وقدراتها الانتاجية.