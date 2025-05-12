شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات نظافة فى منطقة العروبة بالطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمناطق العروبة بحي الطالبية.

وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من بؤر تجمع تم رصدها، بالإضافة إلى تجريد ورفع الأتربة بطول طريق العروبة الرئيسي وضبط خمسة فريزين للقمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وشهدت الحملات طلاء البلدورات وصيانة الزراعات والجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة، وشملت لودر وست سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.



حملات نظافة وتجريد في منطقة العروبة بحي الطالبية



زراعة أشجار بالجزيرة الوسطى



حملات نظافة وتجريد بمنطقة العروبة