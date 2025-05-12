شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: احتواء فقرات احتفالات الطلاب على قيم غرس السلوكيات الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية، بمناسبة عقد بعض الاحتفالات والفعاليات المرتبطة بمناسبات مختلفة أو الانتهاء من فعاليات الأنشطة بمدارس التعليم العام بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وباقى الصفوف الدراسية، حيث طالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بتنفيذ التالى:

- أن تكون الفقرات المعروضة ذات أهداف تربوية واضحة.

- احتواء الفقرات المقدمة على قيم غرس السلوكيات الإيجابية التي تتفق والذوق العام.

- التوعية من قبل الجهات ذات الاختصاص بالمديرية - كل حسب تخصصه - للطلاب بأهمية دور النشاط التربوي في بناء الشخصية وكيفية الحفاظ على الهوية بما لا يتنافى مع القيم المجتمعية.

- أن تتم هذه الأعمال بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص بالمديرية كل حسب طبيعة عمله.



