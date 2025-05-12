شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإنهاء تكليف مسؤولين فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بإنهاء تكليف سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، والقائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بالمركز.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 587 لسنة 2025، على الآتي: "بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا للجيزة، وعلى مذكرة نائب المهندس المحافظ بشأن كتاب مركز ومدينة أبو النمرس بخصوص تحرير محضر تنفيذ إزالة المؤرخ في 4/5/2025 تعدى على أملاك الري بإجمالي مساحة 5250 م2 على ترعة الشيخ عتمان بمنيل شيحة – مركز ومدينة أبو النمرس والمنتهية إلى طلب استبعاد كلًا من سكرتير المركز والمدينة ومدير إدارة الأملاك بالمركز والمدينة"، قرر:

مادة (1): إنهاء تكليف سلامة حسن سلامة علي – سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس – وتوزيعه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح.

مادة (2): إنهاء تكليف محمد نور الدين بخيت – القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو النمرس وتوزيعه للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الصف.

مادة (3): تكليف أحمد حامد حسين محمد – مدير إدارة الشئون المالية بمدينة الحوامدية للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.