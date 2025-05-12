شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: صرف 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية صحية للعمالة غير المنتظمة فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة العمل، إنه خلال الفترة من 1 أبريل 2025 حتى 30 أبريل، تم تقديم العديد من الخدمات للعمالة غير المنتظمة، وهى:

1- اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة" ، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و916 جنيهاً.

2- اعتماد صرف 297 مليونا و445 ألفا و500 جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

3- اعتماد صرف مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث لـ 12 عاملا من 6 محافظات بواقع 200 ألف لأسرة كل متوف و20 ألفا لكل مصاب.

4- وتنفيذا للحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، أقر مجلس الوزراء زيادة المنح الـ 6 للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، بعدما كانت 1000 جنيه بقرار وزاري في ديسمبر الماضي، مما يؤكد التزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية لعمالها.