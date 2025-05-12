شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح مهرجان تحالف جامعات القاهرة الكبري للفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية في ظل دعم الجامعة للأنشطة الطلابية التي تسهم في الحفاظ علي التراث والهوية المصرية، وشاركت حلوان بعروض فنية مبهرة حازت على إعجاب كافة الحضور.

وعقدت الفعاليات في رحاب جامعة بنها بحضور رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وشارك في حضور الافتتاح الفنان طارق الدسوقي.

وتضمن المهرجان تقديم الفرق المشاركة تبلوهات فنية تعبر عن التراث المصري الشعبي في مختلف محافظات مصر، كما تم عرض تبلوه الليلة الكبيرة، وأشاد الجميع بالأداء المتميز والمستوي الرائع الذي ظهر به الطلاب والطالبات المشاركين في المهرجان.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية تعدّ جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية، فهي تُسهم في تنمية شخصية الطلاب، وتعزز من روح التعاون والعمل الجماعي، كما تُكسبه مهارات قيادية وتنظيمية لا تُكتسب من المناهج الدراسية وحدها، ولكن من خلال المشاركة في الأنشطة، يُتاح للطلاب التعبير عن مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وصقل هواياتهم، مما ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي وسلوكهم العام، لذلك دعم الأنشطة الطلابية هو استثمار حقيقي في جيل واعٍ ومبدع ومسؤول.



فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية



فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري