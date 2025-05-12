شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلبة الدمج بالثانوية يطالبون بتوفير نماذج استرشادية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

طالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بتوفير نماذج استرشادية للامتحانات لتدريب الطلاب عليها قبل انطلاق الامتحانات فى يونيو المقبل، آسوة بزملائهم الاصحاء، مؤكدين أن المناهج تغيرت وجيب توفير نماذج استرشادية للتدريب عليها وكجزء من حق الطلاب فى معرفة شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة شكل الأسئلة الاسترشادية اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 تم إتاحة وحل النماذج وفق المواعيد التالية: السبت 26 أبريل اللغة العربية والأحد 27 أبريل الكيمياء والاثنين 28 أبريل اللغة الإنجليزية والثلاثاء 29 أبريل الكيمياء لغات والأربعاء 30 أبريل مادة الإحصاء للشعبة الأدبية والخميس 1 مايو مادة الفيزياء الشعبة العلمية والجمعة 2 مايو مادة اللغة الألمانية والسبت 3 مايو الفيزياء لغات والأحد 4 مايو مادة الجغرافيا والاثنين 5 مايو الرياضيات التطبيقية والثلاثاء 6 مايو الاحصاء لغات والأربعاء 7 مايو الاحياء والخميس 8 مايو الرياضيات لغات والجمعة 9 مايو اللغة الفرنسية والسبت 10مايو الرياضيات البحتة والأحد 11 مايو التاريخ والاثنين 12 مايو الرياضيات البحتة لمدارس اللغات والثلاثاء 13 مايو الاحياء لغات بيولوجى.



