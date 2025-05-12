شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلى: نتواصل مع الصليب الأحمر لتسلم عيدان ومستعدون لإنشاء ممر آمن والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن مسؤول: نتواصل مع الصليب الأحمر لتسلم عيدان ألكسندر ومستعدون لإنشاء ممر آمن لإخراج عيدان من قطاع غزة بسلام.

وذكر إعلام إسرائيلي عن مسؤول: مهلة خروج عيدان من قطاع غزة حتى الثامنة مساء ومن المتوقع أن يتم ذلك في وقت مبكر بالتنسيق مع ويتكوف.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن المحتجز الأمريكي لدى حركة حماس، عيدان ألكسندر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه يسعده أن يعلن أن "عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى منزله وعائلته".