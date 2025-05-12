شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من 12 ظهرا لاستعادة "عيدان" والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة المحتجز عيدان ألكسندر.

وذكر إعلام إسرائيلي: من المتوقع أن يصل عيدان ألكسندر إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد إطلاق سراحه.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن المحتجز الأمريكي لدى حركة حماس، عيدان ألكسندر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه يسعده أن يعلن أن "عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى منزله وعائلته".