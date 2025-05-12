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مصدر مقرب من حماس: إطلاق سراح عيدان ألكسندر على الأرجح اليوم أو غدا

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مصدر مقرب من حماس: إطلاق سراح عيدان ألكسندر على الأرجح اليوم أو غدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 12 مايو 2025 09:30 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن "أ ف ب" عن مصدر مقرب من حماس بأنه سيتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر على الأرجح اليوم أو غدا.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن المحتجز الأمريكي لدى حركة حماس، عيدان ألكسندر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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