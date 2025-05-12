شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من حماس: إطلاق سراح عيدان ألكسندر على الأرجح اليوم أو غدا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن "أ ف ب" عن مصدر مقرب من حماس بأنه سيتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر على الأرجح اليوم أو غدا.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن المحتجز الأمريكي لدى حركة حماس، عيدان ألكسندر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.