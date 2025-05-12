شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: استمرار تطهيرات الترع والمصارف وصيانة المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام، والتي تتزامن مع دخول فتره أقصي الاحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعة الأرز بها .



جانب من الاجتماع

وشهدت الأيام الماضية تزايد في الطلب على كميات المياه مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي نتيجه للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزياده الطلب على مياه الشرب والزراعة خاصة بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - البحيرة) وكذلك محافظات الصعيد .. مما استدعى قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإجراء مناوارت على مدار الساعة بشبكة الترع والقناطر الرئيسية والقناطر الفاصله لتوجيه كميات مياه إضافية للأماكن التي شهدت طلب متزايد على المياه لكافة الاستخدامات .

وأكد سويلم خلال الاجتماع على توجيهاته السابقة بالتعامل الفوري وبشكل مرن مع أى طلبات للمياه بتوفير المياه للمزارعين لرى أراضيهم طبقا للمناوبات المقررة ، أيضا توفير المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب خاصة فى فترات تزايد معدلات الطلب على المياه .

ووجه سويلم بإستمرار قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمتابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى، واتخاذ الإجراءات الفورية على مدار الساعة لتلبيه كافه الإحتياجات المائية المطلوبة بالتنسيق مع إدارات الرى ومداومة المرور لمتابعه إلتزام الإدارات بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة .

كما وجه بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب فى نهر النيل والترع، مع قيام كل إدارة رى بعمل الموازنات المائية بنطاق الإدارة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب .

وخلال الاجتماع أيضا.. وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات، وصيانة محطات الرفع، طبقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة مسبقا، واستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .