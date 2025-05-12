انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت بجامعة القاهرة فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للأئمة والواعظات لتدريب 100 إمام وواعظة من مديرية أوقاف الجيزة في اللغة العربية والإعلام والعلوم البينية، وذلك تحت رعاية د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عبد الله التطاوى المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتستمر على مدار 4 أيام.

حضر افتتاح فعالية انطلاق الدورة د.السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، ود.احمد ابو طالب مدير الدعوة بالجيزة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم الدورة التدريبة الرابعة للأئمة والواعظات يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف، للإعداد الجيد، وفتح آفاق معرفية وعلمية جديدة، لتمكين الأئمة والواعظات من النهوض بمهامهم ودورهم، فى توعية المجتمع وتبصيره بالسبل القويمة لمواجهة التحديات، والتعامل بعقلانية مع مختلف المجالات الحياتية.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق اعتزاز جامعة القاهرة بالدور الريادي لوزارة الأوقاف ومجهودات القائمين عليها في سبيل خدمة الوطن، لافتًا إلى حرص الجامعة على دعم التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، لتقديم خطاب ديني جديد مستنير، قادر على التعامل مع قضايا العصر بعقلانية واستنارة فكرية.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لحرص الأوقاف على مواصلة عملية التأهيل والتدريب النوعي للأئمة والواعظات وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية في جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في جميع المجالات التي يتضمنها بروتوكول التعاون.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى دور الجامعة الرائد والدائم في تقديم ما لديها من علم وثقافة ومعرفة ليس فقط للمجتمع المصري، بل للمجتمع العربي والإسلامي والدولي بصفة عامة، مؤكدًا عمق علاقات التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف، وأن الجامعة بكلياتها ومكتباتها ومراكزها البحثية ترحب باستقبال أئمة وزارة الأوقاف في جميع الأوقات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية الموضوعات التي ستتناولها الدورة التدريبية الرابعة للأئمة والواعظات والتي سوف يُلقيها نخبة متميزة من أساتذة اللغة العربية، والإعلام، والعلوم الاجتماعية، وترتكز حول تأصيل الهوية الوطنية والقومية، وضبط إيقاع مستويات الأداء اللغوي للخطيب خلال توصيل رسالته، لافتًا إلى أن المحاضرات سوف تتضمن أيضًا مخاطر إدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبل التنشئة النفسية للأبناء في ظل المتغيرات المعاصرة، ورسالة الدراما والفن في إصلاح المجتمع، بالإضافة إلى دور الأسرة في تشكيل اخلاقيات الأبناء، وأسس توظيف الخطاب اللغوي بكافة مستوياته.

وأضاف المستشار الثقافى لرئيس الجامعة أن المحتوى العلمى للدورة بمحاوره المختلفة يستهدف فتح نوافذ معرفية متعددة، لتوسيع دوائر المعارف لدى الأئمة، ليتمكنوا من تقديم خطاب دعوى مستنير، يتلاءم مع طبيعة هذا الخطاب، وظروف العصر ومستجداته، ونوعية الجمهور المستهدف، لضمان أفضل السبل لإنجاح مهمة الدعاة والأئمة والواعظات.

ووجه فضيلة د.السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة الشكر لجامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، ونقل تحيات معالى وزير الأوقاف فضيلة د.أسامة الأزهرى، لإدارة الجامعة لتعاونها فى تنظيم هذه الدورات، بهدف صقل المعارف والمهارات لدى الأئمة والواعظات.

وطالب د.السيد مسعد الأئمة والواعظات أن يكونوا مثلا أعلى فى أداء رسالتهم، وتعاملهم مع جمهور الدعوة والوعظ، وأن يقدموا صورة عملية لخلق الدعاة، كقدوة تحتذى في المجتمع.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم العلمي والثقافي والتنموي لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول تدريب الأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسلح به هؤلاء الأئمة والواعظات.



فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للأئمة والواعظات